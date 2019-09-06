В латвийской Риге в рамках третьего этапа серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию завершилась произвольная программа девушек.

Первое место заняла южнокорейская фигуристка Хэ Ин Ли, набрав 130,70 баллов в произвольной программе и 197,63 — в сумме. Таким образом, кореянка выиграла третий этап Гран-при среди юниоров в Риге.

Вторую строчку заняла российская фигуристка Дарья Усачева, набравшая 125,36 баллов в произвольной программе и 194,40 всего. Другая россиянка, Майя Хромых, стала четвертой. У нее 121,80 баллов за произвольную программу и 190,73 в сумме.

Отметим, российские фигуристки лидировали после короткой программы: Усачева шла на первом месте, Хромых — на втором.

За свой прокат Усачева получила 69,04 балла. Фигуристка исполнила обязательные двойной аксель и тройной риттбергер, а также каскад из тройных флипа и тулупа. Хромых набрала 68,93 балла. Спортсменка включила в свой прокат каскад из тройных лутца и тулупа.