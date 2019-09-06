Сборная России вышла вперед в матче против Шотландии

В Глазго в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии гости вышли вперед.

Второй мяч сборной России забил полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте. Первый гол россиян на 40-й минуте забил нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Мяч шотландцев забил полузащитник сборной Шотландии Джон Макгин на 11-й минуте.

Отметим, встреча, которая проходит на стадионе «Хэмпден Парк», началась в 21:45 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь, со стартовым составом сборной России можно ознакомиться по ссылке, с составом Шотландии — здесь.

Игра обслуживается греческой бригадой арбитров во главе с Анастасиосом Сирикопулосом.

Также в рамках этого международного перерыва сборная России сыграет против команды Казахстана. Матч пройдет в Калининграде в понедельник, 9 сентября.