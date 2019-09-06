Хабиб заявил, что ему надоели одни и те же вопросы от СМИ

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему он перестал общаться со СМИ.
«Почему я не разговариваю со СМИ? Потому что три месяца одни и те же вопросы. Что с отцом? Что вы думаете о Дастине? Что вы думаете? Вы уважаете его? Нет? Как прошел твой тренировочный сбор? 90% то же самое и вот сейчас то же», – заявил Хабиб, слова которого приводит BJPenn.
Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00 по московскому времени. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.
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