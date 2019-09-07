В Риге (Латвия) продолжается третий этап серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Сегодня, 7 сентября, юноши выйдут на лёд с произвольными программами, а в танцах на льду пройдут произвольные танцы.

Соревнования стартуют в 12:45 по московскому времени. Представлять Россию будут два участника — Андрей Мозалев и Даниил Самсонов.

Самсонов тренируется в группе Тутберидзе, для него этот этап Гран-при станет дебютным. Спортсмен будет одним из фаворитов соревнований, так как в его активе есть четверной прыжок — лутц.

В короткой программе Андрей Мозалёв занял первое место. Спортсмен открывал вторую группу участников и показал короткую программу под музыку из «Юноны и Авось», судьи оценили его прокат на 78,42 балла. Сразу после него на лёд вышел ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов (72,28), который не смог исполнить свою программу чисто. Самсонов допустил помарку при приземлении тройного акселя, затем показал хороший тройной риттбергер, но упал со второго прыжка в каскаде из тройных лутца и тулупа.

В танцах на льду за российскую команду выступят два танцевальных дуэта — Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. Соревнования начнутся в 16:45.