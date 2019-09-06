Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1.

В составе сборной России по голу забили нападающий «Зенита» Артем Дзюбана 40-й минуте и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте.

У шотландцев отличился полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгин на 11-й минуте.

Игра обслуживалась греческой бригадой арбитров во главе с Анастасиосом Сирикопулосом.

После пяти туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Ранее подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино.

Также в рамках этого международного перерыва сборная России сыграет против команды Казахстана. Матч пройдет в Калининграде в понедельник, 9 сентября.