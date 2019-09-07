В Монце состоится третья свободная практика и квалификация Гран-при Италии

На автодроме «Монца» пройдет третья свободная практика и квалификация 14-го этапа серии Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» — Гран-при Италии.

Третья тренировка итальянского Гран-при стартует в 13:00 по московскому времени. В 16:00 начнется квалификация Гран-при.

По итогам первой и второй тренировки уикенда лучший результат показал французский пилот «Феррари» Шарль Леклер, он финишировал первый в обеих практиках.

На первой тренировке вторым стал Карлос Сайнс из «Макларена», тройку замкнул его партнер по команде Ландо Норрис. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал с шестым результатом. Он проехал круг на две секунды медленнее, чем Леклер.

На второй тренировке второе место занял британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидирующий в общем зачете. На третьей позиции оказался другой пилот «Феррари», немец Себастьян Феттель. Квят стал десятым, а его партнер по команде Пьер Гасли — седьмым.