В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Голландии одержала выездную победу над командой Германии со счетом 4:2.

В составе голландцев по голу забили Фрэнки де Йонг с передачи Райана Бабела на 59-й минуте, Доньелл Мален с передачи Джорджиньо Вейналдума на 79-й минуте и Вейналдум с передачи Мемфиса Депая на 91-й минуте. Еще один гол в свои ворота забил защитник немцев Джонатан Та на 66-й минуте.

У сборной Германии отличились Серж Гнабри с передачи Лукаса Клостерманна на 9-й минуте и Тони Кроос с пенальти на 73-й минуте.

После четырех игр команда Йоахима Лева идет на втором месте в группе С, имея девять очков. Подопечные Марка Овермарса, сыграв три встречи, ли шесть баллов. Первое место занимает сборная Северной Ирландии с 12 баллами после четырех матчей.