Футболисты сборной России на тренировке перед матчем с Шотландией. Фото: РФС

Футболисты сборной России на тренировке перед матчем с Шотландией. Фото: РФС

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Суд решил, что Мамаев и Кокорин выйдут по УДО

В Исправительной колонии №4 Белгородской области прошло выездное заседание Алексеевского районного суда Белгородской по ходатайству об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Сборная России проиграла полякам на ЧМ

В Китае завершился первый матч второго группового этапа, в котором сборная Польши встречалась с Россией. Россияне уступили со счетом — 79:74.

Худайбердиева с новым партнером выиграла ритм-танец на ЮГП в Риге

Российская пара Елизаветы Худайбердиевой и Андрея Филатова оказалась лучшей по итогам ритм-танца на этапе Гран-при среди юниоров в Риге. Судьи оценили танцоров, выступавших под «City of stars» из известного фильма-мюзикла «Ла-Ла-Лэнд», в 65,13 балла.

«Автомобилист» разгромил СКА в Петербурге, забросив армейцам пять шайб

В Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялся хоккейный матч между «Автомобилистом» и петербургским СКА, хозяева одержали победу со счетом 5:2. Следующий матч команда Алексея Кудашова проведет дома 10 сентября против «Сибири», подопечные Андрея Мартемьянова днем ранее в Екатеринбурге сыграют с «Металлургом».

Молодежная сборная России обыграла Сербию благодаря мячу игрока ЦСКА

В рамках отборочного матча чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России дома одержала минимальную победу над командой Сербии. Встреча, которая проходила в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 20-й минуте забил защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев с передачи защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

Усачева стала второй на юниорском Гран-при в Риге, Хромых — вне тройки

В латвийской Риге в рамках третьего этапа серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию завершилась произвольная программа девушек. Первое место заняла южнокорейская фигуристка Хэ Ин Ли, набрав 130,70 баллов в произвольной программе и 197,63 — в сумме. Таким образом, кореянка выиграла третий этап Гран-при среди юниоров в Риге.

Сборная России обыграла Шотландию в отборе Евро-2020

В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1.