Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном поединке он встречался с представителем Болгарии Григором Димитровым и одержал победу в трех сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 41 минуту, за это время Медведев десять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Его соперник отметился всего двумя эйсами, два раза ошибся на подаче и сделал три брейка.

Соперник Медведева по финалу ещё не определился, им станет победитель матча Рафаэль Надаль — Маттео Берретини.

Успех на US Open позволит Медведеву подняться на четвертую строчку мирового рейтинга.

Напомним, действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.