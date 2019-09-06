Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.

Сегодня, 7 сентября, состоится короткая программа. В соревновании девушек примут участие восемь спортсменок, они будут разделены на две разминки. Открывать прокаты будет чемпионка Европы Софья Самодурова, вслед за ней на лед выйдет Елизавета Туктамышева. Обе фигуристки тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина.

Затем на лёд по очереди выйдут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Откроет вторую разминку ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова, затем на льду появится Станислава Константинова. Завершат короткую программу девушек Алена Косторная и Александра Трусова.