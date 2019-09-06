Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, не выступят на контрольных прокатах в Москве. Так же на лёд не выйдет танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФККР), спортсмены пропустят мероприятие причине болезни Александры Степановой и Александра Энберта.

Таким образом, в танцах на льду выступят Ксения Конкина/Павел Дрозд, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейо, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.

В парном катании на льду появятся Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Ксения Столбова/Андрей Новоселов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.