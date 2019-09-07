Испанец Рафаэль Надаль пробился в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале легенда испанского тенниса обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1. Игра проходила на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», длившись два часа 39 минут.

За это время Надаль сделал четыре эйса, выполнил четыре двойные ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 16. В активе Берреттини девять подач навылет, а также итальянец сделал две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В решающем матче турнира 8 сентября, Надаль встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча начнется 23:00 по московскому времени. Ранее Медведев в трех сетах сломил сопротивление болгарина Григора Димитрова. Медведев первый российский финалист US Open за последние 19 лет, ранее в 2000 году в финале турнира играл Марат Сафин.