Продолжающий подготовку к сезону БК «Зенит» сыграл второй матч на турнире Costa del Sol в Испании. Соперником команды Джоана Плазы стал мадридский «Реал». Встреча проходила в равной борьбе и завершилась с небольшим преимуществом хозяев — 80:77. Таким образом, судьба победителя турнира решится в матче с «Уникахи» и «Реала». В пятницу «Зенит» «Уникаху» переиграл, поэтому в случае поражения «Реала» «Зенит» еще может стать победителем турнира.

А в матче с мадридским клубом блистал Владислав «Трешкин» Трушкин, реализовавший пять трехоочковых бросков из пяти и набравший 19 очков. Тим Абромайтись, Антон Пушков и Евгений Воронов набрали по девять баллов.

Напомним, что «Зенит» проводит турнир Costa del Sol без четырех баскетболистов. Трое Антон Зубков, Матеуш Понитка и Эрндю Альбиси участвуют в чемпионате мира. А Дмитрий Хвостой пока не восстановился после травмы.