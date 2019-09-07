Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итога победного матча над сборной Шотландией. Российская сборная одержала волевую победу благодаря голам Дзюбы и Жиркова.

По словам Черчесова, он не знал, что сборная Шотландии первый раз проиграла на своем поле. Тренера особо порадовало, что после первого пропущенного мяча команда продолжила играть, как и планировала.

«Создали много моментов, дважды забили. Но были и минусы: в первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались. Рад, что выиграли, что футболисты, вышедшие на замену, внесли свою лепту».

Черчесов подчеркнул, что положение в группе хорошее, но скоро еще один матч, поэтому победа над Шотландией — уже история.

Ближайшую игру сборная России проведет против сборной Казахстана. Встреча состоится 9 сентября в Калининграде.