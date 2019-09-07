Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал открытого чемпионата США, в где в полуфинале он обыграл болгарина Григора Димитрова, рассказал о своей любви к США. Это случилось после того, как Медведев узнал, что он стал третьим теннисистом в истории, кто дошел до финала четырех турниров в Северной Америке по ходу одного сезона.

«Когда я приехал в США, не знал, что будет так хорошо. Должен сказать, что я люблю США», — цитирует Медведева ATP Tour.

Медведев обыграл Димитрова в трех сетах 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. В решающем матче турнира, который состоится в воскресенье 8 сентября, Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Начало игры в 23:00 мск.

Даниил Медведев — первый русский финалист турнира US Open в мужском туре за последние 19 лет. Ранее в 2000 году турнир выигрывал Марат Сафин.