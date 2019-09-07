Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба подвел итоги матче с Шотландией, в котором ему удалось отличиться, а россиянам — одержать волевую победу. Дзюба выгодно сравнил тренерский штаб сборной России в с тем, что есть в клубе.

«Чувствуешь себя физически отменно, летаешь все 90 минут. Если бы всё время было так, разрывали бы и в РПЛ, хотелось бы так всегда чувствовать», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

По словам Дзюбы, тренерский штаб сборной России не позволит расслабиться в игре с Казахстаном. Футболист отметил, что сила сборной в коллективе — команда бьется за каждый миллиметр. По словам Дзюбы, если будут думать, что кого-гото обыграют на классе, «без шансов».

Следующий матч сборная России проведет в Калининграде против сборной Казахстана. Игра состоится 9 сентября.