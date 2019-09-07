В решающем матче открытого чемпионата США по теннису сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Перед финалом они высказали мнение о соперничестве.

Надаль отметил, что Медведев делает поступательные шаги каждую неделю -у него было великолепное лето, где он победил в Цинциннати, вышел в финалы в Монреале и Ваши6нгтоне, а теперь на US Open.

«Этим летом он играл в лучший теннис в туре, поэтому он самый тяжелый соперник для финала. Но в финале «Большого шлема» нельзя ожидать легкого противника», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

«Говоря о Рафе, трудно подобрать слова. Он один из величайших чемпионов в истории нашего вида спорта. Просто машина, зверь на корте», — цитирует Медведева Reuters.

Медведев и Надаль пока встречались лишь однажды. Счет в личных матчах между ними — 1-0 в пользу испанца. Единственный пока что матч они провели в августе текущего года на «Мастерсе» в Монреале, когда Надаль легко выиграл у россиянина со счетом 6:3, 6:0.