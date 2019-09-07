Форвард Александр Кокорин поведал о своей физической форме после нахождения в колонии. Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом».

По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше. Футболист объяснил это тренировками — погода позволяла заниматься практически каждый день, уделяя тренировке час-полтора.

«Чувствую себя хорошо. Колено болеть перестало, потому что начал получать нагрузку», — сказал Кокорин в эфире «Говорит Москва».

Кокорин затруднился ответить, сколько нужно для того, чтобы вернуть все прошлые кондиции. По его словам, нужен профессиональный реабилитолог физических кондиций, который это оценит и скажет точное время.

Напомним, сегодня, 6 сентября, Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области. В скором времени они будут освобождены из-под стражи.