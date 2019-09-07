Камерунский форвард Самуэль Это’О заявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Бывший футболист «Анжи» написал об этом в инстаграме.

«Это конец. Впереди новый вызов. Спасибо всем», — написал футболист.

За свою карьеру 38-летний камерунец сменил много команд. Это’О выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в его карьере оказался «Катар».

За свою карьеру Это’О трижды побеждал в Лиге чемпионов, три раза становился чемпионом Испании и однажды выигрывал итальянскую серию А.

Это’О выступал за «Анжи» в период с 2012 по 2013 год.