В московских «Лужниках» 7 и 8 сентября пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В них фигуристы представят публике свои программы, с которыми будут выступать в новом сезоне.

На официальном сайте Федерации фигурного катания России появился состав участников. В него не вошли серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова-Иван Букин, бронзовые призеры чемпионата мира в парах — Наталья Забияко-Александ Энберт. Они не смогут показать свои программы из-за болезни Энберта и Степановой.

В женском одиночном катании выступят Алина Загитова, Евгения Медведева — они будут кататься одна за другой. Также в списке Софья Самодурова (откроет прокат), Елизавета Туктамышева — выступит следом. В числе участниц Анна Щербакова, Станислава Константинова, Алена Косторная и Александра Трусова.

Контрольные прокаты начнутся в 15.00. Прямую трансляцию покажет Первый канал.