В московских «Лужниках» начались контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В них фигуристы представляют публике свои программы, с которыми будут выступать в новом сезоне.

Открывают прокаты спортсмены в танцах на льду. В первой разминке на лед выходят Ксения Конкина – Павел Дрозд. Затем Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро. После Анастасия Шпилевая – Григорий Смирнов. Закроет первую разминку Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

На лед не выйдут серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова-Иван Букин, бронзовые призеры чемпионата мира в парах — Наталья Забияко-Александ Энберт. Они не смогут показать свои программы из-за болезни Энберта и Степановой.

В женском одиночном катании выступят Алина Загитова, Евгения Медведева — они будут кататься одна за другой. Также в списке Софья Самодурова (откроет прокат), Елизавета Туктамышева — выступит следом. В числе участниц Анна Щербакова, Станислава Константинова, Алена Косторная и Александра Трусова.