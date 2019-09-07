Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба восхищен теннисистом Даниилом Медведева, который сыграет в финале US Open. Москвич победил болгарина Григора Димитрова со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:2 и теперь в решающем матче где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Красава. Финал US Open — очень круто! Почти все матчи его видел, молодец. Если не Федерер, то, надеюсь, Медведев. Браво! Обожаю теннис. С Надалем зарубится. Красава, гордость», — сказал Дзюба в инстаграме.

Медведев стал первым русским теннисистом, который пробился в решающий матч US Open с 2000 года, когда в финале Открытого чемпионата США выступал Марат Сафин, обыгравший Пита Сампраса. В финале турниров «Большого шлема» в мужском разряде не было россиян 14 лет.

В прошлом году победителем Открытого чемпионата США стал первая ракетка мира Новак Джокович, не сумевший защитить титул.