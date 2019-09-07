Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему возможного возвращения в национальную команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. На пресс-конференции после победного матча сборной России с Шотландией Черчесов отметил, что футболистов не стоит вычеркивать из футбольной жизни.

По словам Черчесова, он рад, что они освобождаются. Но на дальнейшую перспектива пока говорить рано.

«Нужно соответствовать команде на поле и вне его. Вычеркивать из жизни людей неправильно, хотя они и оступились», — сказал Черчесов.

Напомним, в пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла. Заключенные выйдут из колонии 17 сентября.

Напомним, сегодня, 6 сентября, Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области. В скором времени они будут освобождены из-под стражи.