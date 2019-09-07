Главным тренером магнитогорского «Металлурга» стал экс-наставник СКА и сборной России Илья Воробьев. Вице-президент по хоккейной деятельности клуба Геннадий Величкин прокомментировал увольнение предыдущего наставника Йозефа Яндача и назначение Воробьева.

По словам Величкин, было принято такое решение — клуб вернулся к прежней схеме. «В жизни такое бывает», — отметил Величкин.

«Мы так решили с президентом клуба. Йозефу Яндачу объявили об отставке вчера, сразу после матча с «Витязем». Что касается тренера Виктора Козлова, то остаётся не только он, а весь тренерский штаб, за исключением Яндача», — приводит слова Величкина «Чемпионат».

В трех играх нового сезона КХЛ под руководством Яндача «Металлург» потерпел два поражения.