Экс-временный чемпион UFC Тони Фергюсон рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.

Фергюсон пожелал отличного боя обоим бойцам на турнире UFC 242, призвал их наслаждаться битвой и оставить немного для него.

«Ожидаю двойного нокаута, как и всегда. Не разочаруйте. Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!» — написал Фергюсон в твиттере.

Ранее сообщалось, что Фергюсон в следующем поединке встретится с победителем боя между Нурмагомедовым и Порье.

У Хабиба нет поражений в профессиональной карьере — его рекорд 27 побед в 27 поединках, из них десять он одержал в промоушене UFC. Последний бой Нурмагомедов провел чуть меньше года назад, победив Конора Макгрегора. У Порье 31 бой в карьеры и пять поражений.

Начала турнира – в 18 часов по Москве. Главный бой между Хабибом и Порье состоится примерно в 23:00. Прямая трансляция будет на Первом канале (начало в 21.00).