Хавбек Павел Мамаев, который 17 сентября должен оказаться на свободе по условно-досрочному освобождению, высказался о ситуации со своим контрактом.

По словам футболиста, на данный момент игрок имеет действующий контракт с «Краснодаром», но он ни с кем из клуба не контактировал. Мамаев сообщил, что после того, как выйдет, они с руководством будут принимать какое-то решение, поскольку до конца соглашения остался год.

««Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что все будет решаться, когда выйдем», — сказал Мамаев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что ФСИН России дал положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, поскольку они активно себя проявили, отметились пропагандой физической культуры и здорового образа жизни, а число заключенных в колонии, занимающихся спортом, увеличилось.