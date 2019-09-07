В четверг команда Ленинградской области «СКА-Варяги» в результативном матче обыграл владивостокский «Тайфуна» со счетом 5:4. В пятницу команды сыграли еще раз и победили уже гости — 1:4. Встречи проходили в рамках чемпионата МХЛ в «Хоккейном городе».

А в первой встречи областная команда повела в счету благодаря кистевому броскую Никиты Дишковского и игре на добивании Никиты Шуйдина. За 37 секунд до конца первого периода «Тайфун» отыграл одну шайбу.

Во втором и третьем периоде команды устроили перестрелку, хозяева находились в шаге от поражения, но в итоге праздновали победу.

«Потом ребята собрались, бились за себя, за герб на груди. Благодаря самоотдаче мы победили», — отметил нападающий «СКА-Варяги» Никита Дишковский в интервью «Лен ТВ 24».

Во второй встрече менее свежие «СКА-Варяги» уступили со счетом 1:4. Автором единственной шайбы в составе областной команды стал Михнин.