Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что решил поменять короткую программу прямо перед контрольными прокатами сборной России. Спортсмен должен был кататься под композицию Scorpions «Wind of change», однако решил выступать под более энергичную музыку.

По словам Коляды, решение поменять короткюу программы созрело вскоре после контрольных прокатов в Петербурге. Как отметил спортсмен, он пришел на тренировку и понял, что под программу «Скорпионс» кататься не может, поскольку надоело третий сезон подряд работать в коротких программа лирику.

«Мне хотелось взять более энергичную музыку. И это была только моя инициатива», — цитирует Коляда fsrussia.ru.

Новая короткая программа Коляды будет под музыку «Дига Дига Ду». Програаму «Скорпионс» Коляда, вероятно, оставит на показательный номер.

Напомним, в прошлом сезоне в короткой программе Михаил Коляда выступал под песню Scorpions «Wind of Change», а в произвольной – под попурри из фильмов Чарли Чаплина.