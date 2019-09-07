«Зенит» перенес с воскресенья, 15 сентября, на пятницу, 13 сентября, встречу девятого тура РПЛ, в котором команда Сергея Семака встретится с тульским «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 20.00.

«Зенит» попросил РПЛ сдвинуть игру на два дня раньше, поскольку уже 17 сентября петербуржцы сыграют в первом туре Лиги чемпионов с французским «Лионом» в гостях.

В восьмом туре «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 1:0 благодаря единственному голу Юрия Жиркова в первом тайме.

Девятый тур стартует после паузы в связи с играми сборной России, которая проведет ближайший матч 9 сентября с Казахстаном.