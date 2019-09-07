Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал кокаиновый скандал, из-за которого дисквалифицировали нападающего Евгения Кузнецова.

Международная федерация хоккея отстранила хоккеиста на четыре года, но его дисквалификация не распространяется на НХЛ.

Овечкин считает, что Кузнецов совершил ошибку и озознал это. По словам Овечкина, Кузнецов извинился, а в «Вашингтоне должны его поддержать.

«Кузнецов будет лучше, потому что после ошибок хочется мгновенной реабилитации. Мне кажется, он находится в отличной форме. В этом году у Жени всё будет хорошо», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее оказалось, что в крови Кузнецова обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.