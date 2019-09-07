Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что раньше у нее были суеверия, как и у всех спортсменов. Но с недавнего времени она больше не верит в приметы.

«У каждого есть суеверия. Все, что я делала до ЧМ в Сайтаме, я делала все наоборот. Просто все. Могу сказать, что после этого я в приметы не верю. А были мысли, что «если встала не с правой ноги, а с левой, то день не удался». А сейчас я с любой ноги встану, хоть с руки, хоть с головы — все равно», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Напомним, 7 и 8 сентября Алина Загитова покажет короткую и произвольную программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве. Недавно Загитова рассказала, что в новом сезоне будет кататься для себя и для зрителей.