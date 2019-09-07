Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье. По правилам промоушена, после официального взвешивания спортсменам разрешается набирать массу тела, чем и занялся Хабиб. На взвешивании оба спортсмена показали необходимый вес — 70,3 кг.

«Хабиб не будет тяжелым. Он набрал 8 кг», —приводит слова отца и тренера россиянина Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Титульный бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби в ходе турнира UFC 242. Примерное начало поединка — в 23:00 по московскому времени.

Последний бой с участием Хабиба Нурмагомедова проходил 7 октября 2018 года на турнире UFC 229, где он защитил чемпионский пояс, победив ирландца Конора Макгрегора.