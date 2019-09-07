Экс-первая ракетка мира россиянин Марат Сафин высказался относительно выхода в финал US Open Даниила Медведева, который сыграет в воскресенье с Рафаэлем Надалем. Сафин выиграл Открытый чемпионат США в 2000 году, когда обыграл американца Пита Сампраса.

По словам Сафина, он знал, что Медведев победит Димитрова и может выиграть турнир. По мнению Сафина, Медведев уже находится на том уровне, чтобы не бояться Надаля. Сафин считает, что Медведев набрал хорошую форму, сейчас на волне, поэтому может Надаля обыграть.

«Он высокий, хорошо бьет мяч, двигается. Ничего такого не вижу. Надаль просто опытный», — приводит слова Сафина «Чемпионат»

По словам Сафина, Медведев, как и Рублев с Хачановым, могут стать лучшими теннисистами в российской истории.

Матч Рафаэль Надаль — Даниил Медведев состоится 8 сентября, матч начнется в 23 часа по московскому времени.