Форвард сборной России Артём Дзюба после матча с Шотландией записал видео, обратившись к болельщикам. Дзюба отметил, что на эмоциях ему было не уснуть до утра, поэтому он захотел записать видеобращение.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто болел за нас, переживал. Спасибо за СМС, сообщения в инстаграме и везде. Спасибо, что пришли на трибуны и дома поддерживали нас возле телевизоров. Это дорогого стоит. Очень вам благодарен, мы с ребятами честно сражались. Очень волнительный матч был, очень хотели порадовать всю страну своей победой. От лица всей команды благодарен вам за добрые слова. Мы безумно счастливы. Давайте вместе двигаться дальше, вместе друг друга поддерживать, болеть и поменьше оскорблять, выливать грязь», — отметил форвард сборной России.

Долговязый нападающий провел на поле все 90 минут и отметился забитым голом в первом тайме, сравняв счет. Сборная России одержала волевую победу со счетом 2:1. Дзюба после игры отметил, что буквально летал по полю, поблагодарив тренерский и медицинский штаб сборной России.