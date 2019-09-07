В первом заезде «Формулы»-3 пилот Алекс Перони наехал на высокий поребрик и взлетел вверх. Австралийский гонщик не удержался на повороте: его автомобиль ударился об ограждение безопасности и разлетелся на куски. Выглядит страшно, но Перони не получил серьезных травм. На своих двоих он отправился в больницу на медобследование.

Алекс Перони из «Формулы-3» почувствовал себя космонавтом на пару секунд.

Не бойтесь, с ним все в порядке. pic.twitter.com/qPCON7aFyk — Формула-1 (@sports_auto) September 7, 2019

Напомним, неделю назад в прошлые выходные в рамках заезда «Формулы-2» в Бельгии столкнулись Антуан Юбер и Хуан-Мануэль Корреа. В результате аварии Юбер погиб, а Корреа был введен в искусственную кому.