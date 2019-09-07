В Монце началась квалификация четырнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Италии. Этап проходит на стационарной трассе «Аутодромо Национале».

Перед гоночными выходными в Формуле-1 в личном зачете чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Отечественный пилот «Торо Россо» Даня Квят располагается на восьмом месте.

На последней перед квалификации тренировке лучшим оказался Себастьян Феттель из «Феррари». Макс Ферстаппен из «Ред Булла» показал второй результат. Квят — десятый.

Прямую трансляцию квалификационных заездов можно посмотреть здесь.