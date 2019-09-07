Сергей Карасев во время матча Россия-Польша на Кубке мира по баскетболу. Фото: FIBA

Сергей Карасев во время матча Россия-Польша на Кубке мира по баскетболу. Фото: FIBA

Бывший баскетболист «Зенита» Сергей Карасев попытался объяснить неудачный результат сборной России на чемпионате мира в Китае. Российская сборная пробилась в основной этап турнира, но завершила выступления на групповой стадии, уступив в ключевом матче сборной Польше.

«Не знаю, почему не сложилось в Китае у меня. Трудно сказать, я не нашел себя на этом Кубке мира. Все это мотивирует меня доказывать все заново, заново показывать. Хочется обратно, хочется снова выходить с высоко поднятой головой. Буду работать, что еще остается. Буду тренироваться больше, только через труд и усилия можно вернуться», — приводит слова Карасева «Р-спорт».

Сборная России сыграла на чемпионате мира четыре матча — две победы, два поражения. Команде предстоит еще сыграть в матче с Венесуэлой, а также нужно будет сыграть в олимпийской квалификации.

Сергей Карасев этим летом перешел из «Зенита» в «Химки».