Россиянин Даниил Медведев сразится в решающем матче Открытого чемпионата США с испанцем Рафаэлем Надалем. Перед матчем теннисисты рассыпались в комплиментах друг к другу — Медведев назвал Надаля «зверем» и «машиной», Рафаэль отдал должное великолепной форме Даниила.

Напомним, что в полуфинале Медведев в трех сетах разобрался с болгариным Григором Димитровым. Надаль также в трех партиях не заметил итальянца Маттео Берреттини.

Выход в финал Медведева стал первым мужском русском теннисе за последние 14 лет. Ранее в финал Австралиан Опен 2005 выходил Марат Сафин. Он же играл и в последнем для русских финале US Open — в 2000 году против Сампраса.

Спортсмены имеют в личных встречах лишь один очный поединок — в августе этого года Надаль переиграл Медведева в двух партиях — 6:3, 6:0.

Встреча Надаля и Медведев пройдет в 23.00 по московскому времени.