Совсем скоро мужская сборная России по волейболу отправится на чемпионат Европы, который пройдет в четырех странах: Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах. В составе российской команды на турнир отправится и либеро петербургского «Зенита» Евгений Андреев.

Андреев перебрался в Петербург в июле 2019 года. Nevasport поговорил с новичком «Зенита» о состоявшемся переходе, предстоящем чемпионате Европы по волейболу и работе с тренером сборной России, а теперь и петербургского клуба Туомасом Саммельвуо.

Легко ли было принять решение о переходе в «Зенит»?

Само предложение было в какой-то степени неожиданным. Ну а решение о переходе в «Зенит» принял легко. Мне нравится этот клуб, здесь ставятся только самые высокие задачи.

Расскажите о ваших ожиданиях от первого сезона в составе «Зенита». На что рассчитывает команда?

Уверен, сезон сложится непросто. У нас ведь очень сильно обновленная команда… Но, думаю, мы сможем побиться за первое место как в чемпионате Росcии, так и в Кубке ЕКВ.

Как вам Петербург? Уже успели где-то побывать, какие места запомнились?

Санкт-Петербург — очень красивый город, он не похож на другие города России. Очень много достопримечательностей и, чтобы обойти их все, нужно большое количество времени. Я побывал в Петергофе, ездил в Кронштадт — там потрясающий Морской собор. И, конечно, посетил Эрмитаж.

Кого-то из игроков «Зенита» можете назвать своим другом? Может, кого-то знаете лучше остальных?

Лучше всех, конечно, я знаю Кирилла Урсова. Мы с ним вместе играли в Тюмени и Сургуте. Теперь будем защищать цвета «Зенита».

Как проходит подготовка к чемпионату Европы: сколько тренировок в день, какого плана?

Подготовка идёт хорошо, работаем по графику 3/1. То есть три дня работаем, один отдыхаем. Утром обычно тренажёрный зал, а вечерами волейбол. Почти всегда по две тренировки в день.

Ваши ожидания от чемпионата Европы: какого результата хотите добиться?

Для меня это будет первое выступление в составе основной сборной России. Конечно, очень волнительно. Хочется, разумеется, завоевать золото. И думаю, нам это по силам.

Полностью восстановились после травмы, из-за которой пропустили Лигу наций?

Чувствую себя хорошо. Есть, конечно, небольшой дискомфорт, но я и дальше продолжаю лечение и с каждым днём становится все лучше. Плюс в «Зените» очень профессиональные тренер по ОФП и сотрудники медицинского штаба. Благодаря им мое восстановление проходило в хорошем темпе.

Вы работаете с Туомасом Саммельвуо в сборной России, насколько будет легко наладить взаимопонимание в клубе? И есть ли какая-то разница или специфика? Чувствуется финский характер, или тренер больше напоминает русского человека?

Я с Туомасом ещё не работал в клубе. Но, думаю, каких-то принципиальных изменений не будет. С ним очень комфортно работать, у него индивидуальный подход ко всем игрокам. Я очень рад, что мне выпала такая возможность — играть под его руководством не только в сборной, но и в клубе. Что до характера… Мне кажется, у Туомаса уже русский характер (смеется). Правда, он при этом никогда не ругается на русском языке!