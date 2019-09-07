Российский фигурист Андрей Мозалев стал победителем третьего этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Риге. Еще один россиянин Даниил Самсонов занял итоговое третье место.

Произвольную программу Мозалева оценили в 145,3 балла, из них за технику россиянин получил 71,38 балла, а за компоненты -73,92. В произвольной программе Андрей Мозалев исполнил два четверных тулупа, из которых один в каскаде с тройным тулупом. Общая оценка Мозалева — 223,72 балла.

Даниил Самсонов получил за произвольную программу 139,34 балла и не смог избежать падений — за них с фигуриста сняли 2 балла. Однако третье место в произвольной программе помогло спортсмену подняться на третье итоговое место. Общая оценка Самсонова — 211,62 балла.

Ранее закончились соревнования на третьем этапе юниорского Гран-при среди девушек: россиянка Дарья Усачева заняла итоговое второе место после показа двух программ. Еще одна воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых осталась за пределами пьедестала, заняв четвертое место.