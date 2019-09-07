На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве завершились выступления мужчин в короткой программе.

На лед комплекса МСА «Лужники» вышли Роман Савосин, Макар Игнатов, Андрей Лазукин, Михаил Коляда, Александр Самарин, Сергей Воронов и Дмитрий Алиев.

Михаил Коляда выступал с обновленной короткой программой, которую он поменял незадолго до контрольных прокатов. На тройном акселе фигурист сделал «бабочку», раскрывшись раньше времени.

Самым сложным прыжковым набором в короткой программе обладает Александр Самарин: он выполнил чисто четверной лутц и четверной флип, однако сделал помарку на тройном акселе.

Безупречно короткую программу исполнил Сергей Воронов. Он исполнил тройной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов, а также сделал тройной аксель.

Андрей Лазукин в своей программе сделал тройной лутц и чисто исполнил двойной аксель, однако упал при выполнении четверного тулупа.

Дмитрий Алиев дважды упал во время исполнения короткой программы: сначала он чисто исполнил каскад из тройного лутца и тройного тулупа, однако затем упал с четверного тулупа и тройного акселя.

Макар Игнатов исполнил чисто каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, чисто исполнил тройной аксель, однако четверной тулуп приземлил в степ-аут. Роман Савосин включил в свою программу каскад из двух тройных тулупов, тройной сальхов и тройной аксель, исполнив чисто все элементы.

Следующими на контрольных прокатах выступят танцевальные пары.