На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию прошли выступления спортивных пар.

Первыми на лед вышли серебряные призеры чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов, они исполнили программу под музыку Мориса Равеля «Болеро». После окончания программы публика благодарила пару стоя.

Следующими программу исполнили Алиса Ефимова и Александр Коровин, они выбрали для короткой программы композицию «Carmina Burana».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли на лед третьими. Они перешли во взрослое катание в этом сезоне. Короткую программу они чисто исполнили под песню «Malade» в исполнении Лары Фабиан.

Четвертыми выступали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Партнер допустил ошибку на параллельном прыжке, упав с тройного флипа. Все остальные элементы были исполнены чисто.

Впервые перед публикой выступила спортивная пара Ксения Столбова и Андрей Новоселов. Параллельный прыжок у обоих спортсменов не удался, однако все остальные элементы были исполнены чисто.

Завершали программу пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, безупречно исполнив все элементы.

Напомним, завершат программу первого дня контрольных прокатов выступления девушек.