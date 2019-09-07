Российский фигурист Даниил Медведев рассказал о проблемах с поведением, которые возникают у него при игре в теннис. Слова фигуриста цитирует официальный сайт US Open.

По мнению фигуриста, он не может назвать себя добрым или хорошим человеком, однако уверен в том, что является очень спокойным. «Даже не знаю, откуда вылезают эти демоны, когда я играю в теннис. Особенно было много проблем с поведением, когда играл в юниорах. С матчей не снимали, однако штрафы на гейм получал часто», — рассказал теннисист, отметив, что в целом за пределами корта он всегда спокойный.

Напомним, завтра, 8 сентября, Даниил Медведев впервые сыграет в финале турнира Большого шлема. Соперником российского теннисиста станет вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.