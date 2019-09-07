Французский пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификационные заезды на автодроме «Монца» в рамках 14-го этапа серии Гран-при «Формулы-1» — Гран-при Италии.

Отметим, что Леклер до победы в квалификации становился лучшим на нескольких тренировках.

Вторым в квалификации стал пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, он уступил Леклеру около 0,4 секунды. Его партнер по команде Валттери Боттас замкнул тройку лучших выступлений в квалификации, в свою очередь отстав от Хэмилтона менее, чем на одну десятую секунды.

Не смог преодолеть барьер финального сегмента Даниил Квят. Во втором сегменте он показал тринадцатый результат, проехав круг с результатом — 1:20.630.

Отметим, что в заключительном сегменте квалификации в аварию попал финн Кими Райкконен. Он занял итоговое десятое место.

Итоговая гонка Гран-при Италии пройдет завтра, 8 сентября.