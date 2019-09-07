Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года Михаил Коляда прокомментировал свое выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в «Лужниках».

Слова Коляды приводит портал «Спорт-Экспресс». Фигурист отметил, что после чемпионата мира в Сайтаме у него были проблемы со здоровьем, поэтому сейчас он втягивается в процесс. «Ошибки связаны с началом сезона, уверен, в сезоне буду делать. Обещаю ли? Обещать не могу, но я уверен в этом», — прокомментировал Коляда ошибки в исполнении основных прыжков.

Также Коляда отметил, что постарается сделать два четверных в короткой программе, однако он еще не знает, какие именно это будут прыжки. «В принципе, сальхов и лутц в порядке у меня», – сказал Коляда.

Завтра на контрольных прокатах фигуристы сборной России продемонстрируют произвольные программы.