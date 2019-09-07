Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в парном катании вместе с Евгенией Тарасовой, рассказал о подготовке к сезону с новым тренером Мариной Зуевой.

Слова спортсмена приводит портал «Спорт-Экспресс». Морозов заявил, что короткая программа, которую они с Тарасовой исполнили на контрольных прокатах, не имеет пустых мест и поставлена вся в акценты.

«Начало тренировок в США стало для нас эмоциональной перезагрузкой. Много витамина D, на пляж ездим три раза в неделю и сидим в воде по 30-40 минут, тренер заставляет», — поведал Морозов.

Напомним, в минувшем сезоне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы и чемпионате мира. В межсезонье пара переехала в США, чтобы заниматься под руководством Марины Зуевой.