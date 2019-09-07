Российская фигуристка Софья Самодурова показала короткую программу к новому сезону на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Короткая программа Софьи Самодуровой поставлена под композицию «Bamboleo» группы Gypsy Kings.

Первый прыжок был исполнен с ошибкой: спортсменка упала с тройного флипа, впервые за долгое время допустив оплошность в одной из программ.

Отметим, что еще один прыжок был совершен с помаркой — тройной лутц Самодурова приземлила нечетко. Двойной аксель спортсменка исполнила чисто, делать этот прыжок в три оборота спортсменка пока на выступлениях не решается.

На протяжении прошлого сезона Софья Самодурова отличалась невероятной стабильностью в исполнении программ: она, в частности, принесла ей золото чемпионата Европы 2019 года.