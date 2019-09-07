Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с ошибками исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Незадолго до контрольных прокатов Елизавета Туктамышева сменила музыку в короткой программе: она откаталась под музыку Астора Пьяцоллы «Tango Oblivion». Ранее спортсменка готовила короткую программу под Drumming Song группы Florence and the Machine.

Первым прыжком в короткой программе шел чистый тройной аксель: его девушка уже второй сезон включает в выступления.

Каскад спортсменке не удался: на обоих прыжках Туктамышева сделала «бабочку», в итоге исполнив тулуп в один оборот и в два оборота.

Завершила программу Туктамышева чистым тройным лутцем.

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