Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с ошибками исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Незадолго до контрольных прокатов Елизавета Туктамышева сменила музыку в короткой программе: она откаталась под музыку Астора Пьяцоллы «Tango Oblivion». Ранее спортсменка готовила короткую программу под Drumming Song группы Florence and the Machine.
Первым прыжком в короткой программе шел чистый тройной аксель: его девушка уже второй сезон включает в выступления.
Каскад спортсменке не удался: на обоих прыжках Туктамышева сделала «бабочку», в итоге исполнив тулуп в один оборот и в два оборота.
Завершила программу Туктамышева чистым тройным лутцем.
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