Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Короткая программа была исполнена под Exogenesis Pt.3 группы Muse.

Постановщиком короткой программы Евгении Медведевой в этом сезоне выступил Илья Авербух.

Первым в программе шел каскад из тройного флипа и тройного тулупа — на втором прыжке Медведева упала.

Затем Медведева чисто исполнила двойной аксель.

Завершила программу фигуристка тройным лутцем.

На контрольные прокаты в Москву Евгения Медведева приехала без тренера Брайана Орсера, однако вместе с ней поехала Трейси Уилсон, которая и вывела спортсменку на лед. На трибунах присутствует большое количество фанатов Медведевой: после выступления Медведевой на трибунах развернули огромный баннер в поддержку фигуристки.

Следующей короткую программу будет показывать олимпийская чемпионка Алина Загитова.