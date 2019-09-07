Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова без помарок исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Короткую программу фигуристке поставил Даниил Глейхенгауз под музыку израильской фигуристки Ясмин Леви Me Voy (исп. «Я ухожу»).

Ранее Загитова презентовала короткую программу на одном из японских ледовых шоу.

Первым в программе шел каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, который Загитова исполнила без помарок.

Затем спортсменка чисто исполнила двойной аксель.

Завершила программу Алина Загитова тройным флипом, который также был исполнен качественнл.

На трибунах присутствует большое количество фанатов фигуристки, которые очень активно поддерживали спортсменку до и после проката.